Kritik an ihrer Beziehung lässt Lina Larissa Strahl (21) kalt! Seit Dezember 2016 ist die Schauspielerin glücklich an Tilman Pörzgen (26) vergeben. Auch wenn ihre Fans eigentlich ziemlich positiv auf die Liebe der Leinwandkollegen reagiert haben, gibt es ab und zu doch den ein oder anderen fiesen Seitenhieb. Das macht der Bibi & Tina-Darstellerin allerdings nichts aus. "Wenn du dir in deiner Beziehung sicher bist und wenn du dich liebst, dann sollen die halt sagen: ‘Sie passen nicht zusammen.’ Weil das ist bescheuert, für mich passen wir auf jeden Fall zu 110 Prozent zusammen."



