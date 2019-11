Heiß, heißer, Sarah Harrison (28)! Derzeit genießt die Influencerin einen entspannten Familienurlaub mit ihrem Mann Dominic (28) und Töchterchen Mia (2) in Dubai. Doch von wegen Social-Media-Pause – auch beim Relaxen in der Sonne hält die Blondine ihre Community mit Bildern aus dem Paradies regelmäßig auf dem Laufenden. Ein sexy Bikini-Schnappschuss der Beauty bringt ihre Anhänger im Netz nun ziemlich ins Schwitzen!

In knappem Bade-Outfit und mit einer großen Sonnenbrille genießt die Influencerin auf ihrem neuen Instagram-Bild die Sonnenstrahlen am Pool der Hotelanlage. Außer drei Sonnen-Emojis braucht es für diesen durchtrainierten Anblick nicht mehr viele Worte: Die YouTuberin ist in bester Top-Form und ein absoluter Hingucker! Das harte Training nach der Geburt ihrer mittlerweile zweijährigen Tochter hat sich ganz offensichtlich gelohnt.

Das sehen auch die Follower der 28-Jährigen so und zeigen sich von der Aufnahme ganz angetan: "Wow, so ein toller Body", schrieb ein Nutzer. Neben zahlreichen Komplimenten und Flammen-Emojis reihten sich auch Kommentare von prominenten Usern – so bekam Sarah beispielsweise von Mama-Kollegin und Model Cathy Hummels (31) ein kleines Herz geschickt!

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, November 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im November 2019

Getty Images Cathy Hummels im Juni 2018

