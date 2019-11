Strahlt Gerda Lewis (27) etwa bald neben Micaela Schäfer (36) bei der Venus? Die weltberühmte Erotikmesse findet alljährlich in Berlin statt. Nacktschnecke Mica ist seit acht Jahren das Aushängeschild der Ausstellung – und verriet im Promiflash-Interview, dass sie sich die amtierende Bachelorette dabei an ihrer Seite wünscht: "Also Gerda finde ich schon sehr, sehr süß, sehr sexy. Könnte ich mir echt vorstellen, dass sie ein Venus-Gesicht wird!" Einige Zweifel hat die Reality-TV-Bekanntheit jedoch: "Ich glaube, dass sie vielleicht so Berührungsängste hätte, wie so viele mit Erotik."



