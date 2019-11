Mit diesem Schnappschuss haute Susan Sideropoulos (39) ihre Fans vom Hocker! Mitte Oktober feierte die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihren 39. Geburtstag mit Familie und Freunden am Strand von Tel Aviv. Und in ihrem knappen, roten Bikini machte die zweifache Mama eine verdammt tolle Figur – sexy Bauchmuskeln inklusive. Im Promiflash-Interview plauderte die Schauspielerin jetzt aus: Wie viel Schweiß und Arbeit steckt hinter ihrem Sixpack?

Eines stellte Susan im Gespräch mit Promiflash direkt klar: Ihren muskulösen Body hat sie nicht nur guten Genen zu verdanken: "Also ich mache schon Sport. Ich versuche wirklich, zweimal die Woche zu gehen. Mein Mann und ich, wir haben auch eine Sportgruppe mit Freunden. Das macht mega Spaß." Für sie gehöre das regelmäßige Training mittlerweile einfach dazu und wenn sie mal aussetze, fehle ihr das richtig. Außerdem versuche sie, auch in ihrem Alltag viel Bewegung zu integrieren – unter anderem auch, um ihren Kindern ein gutes Vorbild zu sein.

Obwohl Susan in Sachen Sport total diszipliniert ist, muss auch sie hin und wieder gegen den inneren Schweinehund kämpfen. "Aber ich versuche, mich dann an das Gefühl zu erinnern, das ich habe, wenn ich danach nach Hause komme und das ist einfach so schön", betonte die Blondine. So könne sie sich am besten motivieren.

