Heiß, heißer, Emily Ratajkowski (28)! Spätestens seit ihrem Auftritt in dem Video zu Robin Thickes (42) Hit "Blurred Lines" zählt die Brünette wohl zu den schärfsten Models überhaupt. Und dass das auch so bleibt – dafür sorgt Emily regelmäßig im Netz! Mit sexy Schnappschüssen, auf denen sie zumeist ziemlich viel nackte Haut zeigt, heizt sie ihren Followern auf Social Media immer wieder ein. So auch jetzt zu Thanksgiving: Das amerikanische Erntedankfest nutzte Emily, um sich einfach mal komplett nackig zu präsentieren.

Für diese Feiertags-Bilderreihe dürften die Fans besonders dankbar gewesen sein! Auf Instagram teilte Emily mehrere Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auf denen sie sich komplett hüllenlos zeigt. Derzeit macht die Beauty auf den Malediven Urlaub und nutzte die freie Zeit und das herrliche Wetter dort offenbar, um ein paar schöne Akt-Fotos von sich zu schießen und ihrer Community damit eine Freude zu machen.

Ohne das geschickte Schattenspiel, das auf den Pics Emilys Silhouette ins rechte Licht rückt, darf sich wohl nur Ehemann Sebastian Bear-McClard (32) diesen Körper anschauen. Mit Sebastian zeigte sich die 28-Jährige erstmals im Februar 2018. Fast zeitgleich gab das Paar bekannt, dass es bereits geheiratet habe. Wie lange die Turteltauben letztendlich schon zusammen durchs Leben gehen, ist nicht bekannt.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard

Getty Images Emily Ratajkowski im Juni 2019 in New York

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im November 2019



