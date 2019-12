Herzogin Meghan (38) ist für viele Royal-Fans ein absolutes Modevorbild. Nun wurde sie von einem Onlineportal sogar zur einflussreichsten Fashion-Influencerin des Jahres gekürt. Kein anderer Promi sorgt im Netz nämlich mit seinen Looks für so viel Aufsehen. Ob Anfang des Jahres mit ihrem coolen Schwanger-Style oder zuletzt für den Remembrance Day in eleganten Designerkleidern – die junge Mama kann mit ihrer Garderobe immer wieder überzeugen. Promiflash präsentiert noch einmal Meghans absolute Mode-Highlights im Jahr 2019.



