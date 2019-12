Hat Nico Schwanz (41) in Julia Prokopy (24) endlich die Eine gefunden? Das Malemodel machte in den vergangenen Jahren gleich mehrere turbulente Beziehungen durch: Nach der Trennung von Saskia Atzerodt (27) im Sommer 2017 bandelte der 41-Jährige mit Vanessa Schmitt an. Die Trennung folgte im Herbst 2018, fünf Monate später gab der Vater eines Sohnes seine Liebe zu Profitänzerin Katja Kalugina (26) bekannt – die war jedoch im Sommer Geschichte. Nun ist der ehemalige Dschungelcamp-Star mit Bachelor in Paradise-Girl Julia zusammen – und ist sicher: Die junge Blondine ist die Richtige! "Julia hat das alles, was die letzten Frauen nicht hatten. Sie ist zuvorkommend, liebevoll, stärkt mir den Rücken, und das in so kurzer Zeit!", schwärmte Nico im Promiflash-Interview.

