Quilty kämpft für seine Freiheit! Der Kater lebt in einem Tierheim in Texas – und sorgt dort für ordentlich Trubel. Immer wieder befreit der Stubentiger die anderen tierischen Bewohner aus ihren Zimmer. Die Mitarbeiter zogen deswegen eine Konsequenz: Sie sperren die Samtpfote in Einzelhaft! Die Social-Media-Welt wird durch einen Facebook-Post der Einrichtung auf den flauschigen Rebellen aufmerksam – und feiert ihn total!



