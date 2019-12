Caitlyn Jenner packt im TV über die Funkstille zu Stieftochter Khloe Kardashian (35) aus! Die 70-Jährige wurde als Bruce Jenner geboren, outete sich 2014 als transsexuell und ließ sich mit einer Geschlechtsangleichung zur Frau umwandeln. Ihr Outing soll nicht für alle Familienmitglieder leicht gewesen sein, wie Caitlyn bereits vor zwei Jahren in einem Interview berichtete. Und daran scheint sich nichts geändert zu haben: Sie und Khloe sollen seit mittlerweile sechs Jahren nicht miteinander gesprochen haben.

Caitlyn nimmt aktuell an der britischen Version von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus teil. In der Episode vom Donnerstag wurde gezeigt, wie die 70-Jährige mit ihren Camp-Kollegen über die Reaktionen ihrer Familie zu ihrem Coming-out spricht. "Ich habe es jedem Kind persönlich erzählt und irgendwie war Khloe über diesen ganzen Prozess verärgert. Es sind fünf oder sechs Jahre vergangen und ich habe seitdem nicht mehr wirklich mit ihr gesprochen", gab der einstige Zehnkampf-Star zu. Den Grund für Khloes Rückzug kenne sie jedoch nicht: "Wir standen uns sehr nahe. Seit sie fünf ist, habe ich sie aufgezogen. Ich weiß wirklich nicht, was ihr Problem ist."

Anders als ihre Ziehtochter reagierte ihr leiblicher Sohn Brandon, der aus ihrer zweiten Ehe hervorging und der Erste war, der von Caitlyns Entscheidung erfuhr. "Ich fing mit Brandon an und er sagte zu mir 'Papa, ich war immer so stolz, dein Sohn zu sein, aber ich war noch nie so stolz auf dich wie jetzt", verriet sie ihren Mitcampern im Dschungel.

ActionPress/Backgrid Khloe Kardashian, Reality-TV Star

Getty Images Caitlyn Jenner

Getty Images Caitlyn Jenner, Reality-TV-Star

