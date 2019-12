Rocco Stark (33) gibt wieder äußerst private Einblicke! Der Schauspieler machte erst im September mit seinem Buch Schlagzeilen, in dem er beschreibt, wie er ein Jahr lang auf fleischliche und leibliche Genüsse verzichtet hat. Damit wollte er seiner Noch-Frau Nathalie zeigen, wie sehr er an ihr und der Beziehung hängt. Seine Ehe konnte er damit aber nicht mehr kitten. Seitdem der Reality-TV-Star offiziell wieder Single ist, bekommt er viele Anfragen von Frauen – und von Männern. Im Netz klärt der 33-Jährige jetzt darüber auf, ob er sich auch eine Verbindung mit dem gleichen Geschlecht vorstellen könnte!

"Ich kriege viele Nachrichten von Männern aktuell, die mich fragen, ob ich nicht schwul wäre [...] und ob ich das nicht mal ausprobieren möchte", erklärt Rocco in seiner Instagram-Story. Auf diese Anfragen gibt der Vater einer Tochter eine eindeutige Antwort: "Mich turnt das bislang leider gar nicht an, weil ich dem weiblichen Geschlecht verfallen bin. Ich stehe so hart auf Frauen." Dennoch findet es Rocco generell Quatsch, sich in der heutigen Zeit immer nur auf ein Geschlecht zu versteifen – wenn man einen Seelenverwandten trifft, sollte das Gender egal sein: "Es kommt nicht darauf an, ein Geschlecht zu lieben, sondern einen Menschen zu lieben. Wenn jemand kommt, der dich wirklich berührt, dann berührt er dich und dann spielt das auch keine Rolle", beendete er sein Statement.

Zum Thema Hochzeit hat der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer keine eindeutige Meinung. Im Promiflash-Interview zeigte er sich nach seiner Trennung von Ehefrau Nathalie aber eher abgeneigt: "Wer weiß, ob ich noch mal heiraten werde, vermutlich eher nicht. Wenn man sich lieb, dann liebt man sich, man muss nicht unbedingt heiraten".

Instagram / roccostark Rocco Stark, Schauspieler

ActionPress Rocco Stark bei der Präsentation der ersten beiden Weine von Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / roccostark Rocco Stark, Schauspieler

