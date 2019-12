Sie möchte der ganzen Welt zeigen, wie verliebt sie ist! Sylvie Meis (41) überraschte vor Kurzem ihre Fans mit einem echten Liebeshammer: Nach nur wenigen Monaten des Datings verlobten sich die Moderatorin und Freund Niclas Castello im USA-Urlaub! Aktuell verbringen die Verliebten romantische Tage zu zweit in Miami, während derer Sylvie knutschend mit ihrem Niclas am Strand gesichtet wurde. Und die aktuellen Bilder dürften bei Fans ein regelrechtes Dé­jà-vu hervorrufen...

Diese Schnappschüsse könnten bei vielen Erinnerungen an letzten Januar wecken: Paparazzi erwischten die 41-Jährige am Samstag total verliebt mit ihrem Verlobten am Miami Beach. Ziemlich hemmungslos küssten sich die zwei auf ihren Strandliegen und vergaßen offensichtlich die Welt um sich herum. Bereits mit ihrem Ex-Lover Bart Willemsen legte das TV-Gesicht eine ähnlich heiße Kuss-Show an der Küste des US-Bundesstaates Florida hin.

Ob das der letzte große Urlaub vor ihrer Trauung gewesen ist? In einem Interview verriet Sylvie erst kürzlich, dass das Paar schon bald vor den Traualtar schreiten wird. Im kommenden Jahr beabsichtigen die beiden, sich nicht in Deutschland, sondern irgendwo im Ausland das Jawort zu geben.

MEGA Bart Willemsen und Sylvie Meis im Januar 2019 in Miami

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in Miami, November 2019

ActionPress / Christian Marquardt Sylvie Meis auf der Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung in Berlin, November 2019

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello im November 2019

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello am Strand von Miami, November 2019



