Bauer Michael leistet sich in den Augen der Hofdamen eine Schweinerei! Zum Scheunenfest lud der Landwirt bereits stolze fünf Frauen ein – von denen er gleich drei Ladys mit auf seinen Hof nehmen wollte. Nach Carinas Ultimatum, dass sie nur mit einer weiteren Konkurrentin mitgehen würde, entschied sich der Womanizer für sie und Conny. In der Hofwoche gab Michael Carina dann aber doch den Laufpass, nur um einen Tag später in Gegenwart von Conny seine Verflossene zu vermissen. Also ist doch plötzlich seine gerade erst Auserwählte abgeschrieben, während Carina zurückdarf. Obwohl ihre Reunion wunderbar zu laufen scheint, packt auf einmal Sonja im Gespräch mit Bauer sucht Frau-Kupplerin Inka Bause (51) aus, sich heimlich mit dem Casanova getroffen zu haben. Ein Schlag für die betrogene Carina, die gegenüber Bild erklärt: "Ich war sehr enttäuscht und verletzt. Ich habe den Kontakt zu Michael abgebrochen." Ein Liebes-Comeback schließt die Hintergangene aus!



