So kam Kim Kardashian (39) zu ihrem Traumkörper! Die Reality-Queen gilt vielen als absolutes Sex-Symbol. Vor allem mit ihren Hammer-Kurven sorgt die Frau von Kanye West (42) immer wieder für Aufsehen. Dass an dem Keeping up with the Kardashians-Star vielleicht nicht alles echt ist, dürften sich die meisten Fans wohl schon gedacht haben. Jetzt plaudert Kims Beauty-Doc aus, was die Reality-Darstellerin schon alles machen ließ.

Dr. Simon Ourian ist Dermatologe aus Los Angeles und behandelt die 39-Jährige bereits seit Jahren – mit Fillern, Botox und Laser. Im Bild-Interview verriet er jetzt, an welchen Stellen Kim überall nachhelfen ließ. So führte er beispielsweise an ihren Händen eine Laserbehandlung gegen trockene Haut und Fältchen sowie in ihrem Dekolleté-Bereich gegen Dehnungsstreifen durch. Auch Dehnungsstreifen und Cellulite an den Beinen rückte Dr. Ourian so schon zu Leibe. "Nach Kims Schwangerschaften habe ich ihr per Laserbehandlung ein Sixpack modelliert. Sie macht mir meinen Job leicht, da sie täglich trainiert", erklärte der Beauty-Doc weiter. Alleine für diese Eingriffe gab Kim bereits etwa 23.000 Euro aus.

Alles, was der Arzt nicht richten kann, optimiert die vierfache Mama auch gerne mal mit Photoshop. Dabei unterlief ihr in der Vergangenheit schon der eine oder andere Fail. So hatte Kim plötzlich einen Zeh mehr, einen viel zu langen Daumen und auf einem Bild war ihr Po plötzlich geschrumpft.

Priscilla Grant/Everett Collection / ActionPress Dr. Simon Ourian beim Beautycon Festival in Los Angeles

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juli 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de