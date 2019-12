Gerda Lewis (27) begeistert ihre Fans im Netz regelmäßig mit kreativen Bildern – doch ist die amtierende Bachelorette vielleicht gar nicht so einfallsreich wie gedacht? Ihre Beiträge ähneln nämlich verdächtig denen von Influencer-Kollegin Ana Johnson (26)! Ein Bad im Herbstlaub hier, ein hochgezogener Kragen dort – betrachtet man die Instagram-Kanäle der beiden, sind die Ähnlichkeiten nicht zu übersehen! Außerdem postet Ana ihre Schnappschüsse stets vor Gerda. Für die Promiflash-Leser ist ganz klar: Die Ex-GNTM-Kandidatin bedient sich an den Posen der Bloggerin!



