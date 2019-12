Lizzo (31) kann es einfach nicht lassen! Die erfolgreiche Rapperin ist bei ihren Fans nicht nur für ihre heißen Beats und knackigen Kurven bekannt – sondern auch für ihre Abneigung gegen zu viel Stoff: Immer wieder präsentierte sich die Musikerin zuletzt ziemlich freizügig und sogar komplett hüllenlos. Die nackige Show geht nun weiter: Lizzo posiert auf gleich mehreren Fotos und Clips splitterfasernackt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 31-Jährige am Sonntag eine Reihe Bilder, die ihre Fans beinahe zum Ausrasten brachten: Ohne auch nur einen Fetzen Stoff am Körper rekelt sich die "Truth Hurts"-Interpretin auf einer roten Couch, ihre Brüste und ihr Intimbereich werden dabei lediglich von ihren langen Locken verdeckt. Die Schnappschüsse versah Lizzo in Anlehnung an den Film Titanic sarkastisch mit den Worten: "Zeichne mich wie eins deiner französischen Mädchen!"

Ihre Follower zeigten sich begeistert: Innerhalb weniger Stunden wurde die Aufnahme fast eine Million Mal geliked. Für die Bewunderer der selbstbewussten Künstlerin dürften die nackten Netz-Pics jedoch nichts Neues sein: Erst vergangene Woche hatte Lizzo nur in rote Spitze gehüllt posiert und nur wenige Tage zuvor ihren blanken Po in die Kamera gehalten.

Getty Images Lizzo bei einem Konzert in Hollywood, Oktober 2019

Instagram / lizzobeeating Musikerin Lizzo

Instagram / lizzobeeating Lizzo in einem roten Body im November 2019

