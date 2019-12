Shania Geiss (15) liebt es, vor der Kamera zu posieren. Als Reality-Sternchen ist sie mit ihren Eltern Carmen (54) und Robert Geiss (55) sowie ihrer Schwester Davina in Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie zu sehen. Die millionenschwere Familie aus Köln zieht das Blitzlichtgewitter an. Jetzt möchte der jüngste Spross alleine im Rampenlicht stehen – hier startet Shania Tyra Maria ihre Karriere als Model.

Laut Bild sei Shania mit ihrer Familie – für einen wichtigen Termin – von Monaco nach Hamburg gereist. Die 15-Jährige stehe bei der Agentur „MGM Models“ von Marco Sinervo unter Vertrag. Dafür seien nun die ersten Sedcard-Fotos geschossen worden. Das Shooting sei mit einer Panne gestartet: Der Fahrer des Nachwuchsmodels sei zuerst zur falschen Adresse gefahren. Die Geiss-Tochter soll den Fototermin dennoch wie ein Profi durchgezogen haben – nur Fotos in Unterwäsche seien tabu gewesen.

Shania träume von einer Laufstegkarriere in den USA: "Ich will gern nach Los Angeles. Am liebsten möchte ich für große Haute-Couture-Designer modeln.“ Kein Problem für Mama Geiss, die sich bereits vorstellen könnte, ein Haus in Amerika zu kaufen. Und die hübsche Tochter freut sich über den Support ihrer Mutter: "Ich bin froh, dass sie mich unterstützt und immer dabei ist.“

