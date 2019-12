Was für ein Sahneschnittchen! Luke Evans (40) feierte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Auftritten in Filmen und im Fernsehen große Erfolge. Unter anderem durfte er als Gaston in "Die Schöne und das Biest" an der Seite der talentierten Emma Watson (29) spielen. Aktuell verdreht er den Zuschauerinnen in "Murder Mystery" mit Jennifer Aniston (50) und Adam Sandler (53) den Kopf. Für seine sexy Auftritte achtet Luke ständig auf seine Ernährung und treibt viel Sport – und das zahlt sich aus. Der 40-Jährige begeistert im Urlaub mit seinem heißen Traumkörper!

Am Wochenende nahm sich der Hollywood-Star eine kleine Auszeit von seinem stressigen Alltag und entspannte sich am Meer im Miami. Bei seinem ausgiebigen Sonnenbad und den kurzen Abkühlungen im Meer war eines nicht zu übersehen: Lukes stahlharte Muskeln inklusive Waschbrettbauch! Um so auszusehen, verzichtet der Hottie jedoch auf einiges, wie er Men's Health verraten hat: "Was ich am meisten vermisse, ist der Alkohol. Aber es sind zu viele leere Kalorien und am nächsten Tag kannst du nicht trainieren." Zudem versuche er sich sehr gesund zu ernähren – beschränkt den Konsum von Getreide und überzuckerten Soßen auf ein Minimum.

Sport kommt bei dem beliebten Filmhelden ebenfalls nicht zu kurz. Wöchentlich teilt er mit seinen Instagram-Followern Fotos aus dem Fitnessstudio. "Mir wurde klar, dass ich viel trainieren muss, wenn ich diesen Job machen will", verriet er dem Männermagazin weiter.

MEGA Luke Evans, Schauspieler

Instagram / thereallukeevans Luke Evans, "Murder Mystery"-Star

Instagram / thereallukeevans Luke Evans im Fitnessstudio

