Was steckt hinter Lionts (27) jüngstem Streich? Der YouTuber hatte vor Kurzem behauptet, dank einer TV-Show seine vermeintlich lange verschollen geglaubte Schwester Dilara Ls gefunden zu haben – allerdings handelte es sich dabei nur um einen Gag. Promiflash erklärt der Ex von Dagi Bee (25): "Ich wollte damit aufzeigen, wie leichtgläubig die meisten Menschen sind und dass erstmal grundsätzlich alles geglaubt wird, was im Internet steht."



