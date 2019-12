Diese süßen Aufnahmen lassen keinen Zweifel: Maddie Ziegler (17) ist frisch verliebt. Vor rund einem Jahr soll die hübsche Tänzerin noch mit Stevie Wonders (69) Sohn Kailand Morris angebandelt haben. Die zwei lernten sich während ihrer Teilnahme bei der Junior-Version von Dancing with the Stars kennen. Doch die Romanze mit dem Promi-Spross gehört offenbar längst der Vergangenheit an, denn: Maddie zeigte sich jetzt turtelnd mit einem anderen jungen Mann an ihrer Seite.

Ein süßes Kichern hier, ein kleines Küsschen da – verschiedene Paparazzi-Aufnahmen beweisen: Die 17-Jährige hat es offenbar ganz schön erwischt. Beim gemeinsamen Snack mit Freunden konnten Maddie und ihr neuer Lover Eddie Benjamin kaum die Finger voneinander lassen. Und auch beim anschließenden Shopping-Trip in Los Angeles tauschten die beiden immer wieder verliebte Blicke aus.

Seit wann der "Dance Moms"-Star und Eddie sich schon daten, ist nicht bekannt. Laut Daily Mail müssten sie aber schon seit Juni in engem Kontakt stehen. Beide arbeiteten mit Popstar Sia (43) zusammen und waren unter anderem für den Scherz-Song "Lullaby" verantwortlich, den die Sängerin vor knapp sechs Monaten auf YouTube veröffentlichte. "Also, ich war krank und Maddie nahm mein Schnarchen auf und Eddie machte daraus diesen verrückten Beat", schrieb sie zu dem Clip.

Marksman/Snorlax / MEGA Maddie Ziegler und Eddie Benjamin in Los Angeles

Anzeige

Marksman/Snorlax / MEGA Maddie Ziegler und Eddie Benjamin

Anzeige

Marksman/Snorlax / MEGA Maddie Ziegler und Eddie Benjamin im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de