Prince Charming, das erste schwule Dating-Format in Deutschland, ging diese Woche in die sechste Runde. Von 20 liebeshungrigen Jungs sind nur noch sechs übrig – Lars Tönsfeuerborn, Dominic Smith, Andreas Kürner, Simon Goga, Alexander Gutbrod und Aaron Koenigs. Letzterer durfte in der neuen Episode ein ganz besonderes Date mit Prince Nicolas Puschmann erleben. Die beiden Kölner ließen ihre Hinterteile beräuchern.

In der Villa der Jungs kündigte Nicolas Aaron bereits ein ganz spezielles Einzeldate an. In der Tat entführte der Krawattenverteiler den Gelb-Liebhaber in eine Spa-ähnliche Einrichtung, bei der A-Steaming angeboten wird. Die Wirkung der Anal-Behandlung beschrieb Nicolas wie folgt: "Die haben das schon damals im Kaiserreich gemacht in Asien, um sich so ein bisschen von innen zu heilen und das ist jetzt in Hollywood der neueste Schrei. Und zwar wird damit die Libido ein bisschen angeregt. Mit anderen Worten: Es kann dich vielleicht ein bisschen wollüstig und geil machen." Trotz der skurrilen Verabredung schafften es die Jungs, auch ernste Themen anzuschneiden.

Für das Date mussten sich beide Boys komplett entblößen, dabei konnte Aaron einen Blick darauf werfen, wie gut Nicolas bestückt ist. "Ich habe natürlich schon einen Blick auf seinen Po werfen können und vielleicht auch vorne drauf, aber ich bin ja ein Gentleman. Ich glotze da dann nicht sofort hin, aber ein ganz bisschen habe ich erkannt", verriet der Blondschopf.

Jeden Mittwoch eine neue Folge "Prince Charming" bei TVNow.

TVNOW Aaron Koenigs und Nicolas Puschmann bei "Prince Charming"

Anzeige

TVNOW Aaron Königs, "Prince Charming"-Teilnehmer

Anzeige

TVNOW Nicolas Puschmanns Mutter mit den "Prince Charming"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de