Was für eine süße Überraschung: Lilli Hollunder (33) und René Adler (34) werden zum ersten Mal Eltern! Im Oktober 2016 hatten sich die Schauspielerin und der Kicker das Jawort gegeben – nun krönt ein Baby ihre große Liebe. Bis zur Schwangerschaft sei es allerdings ein schwerer Weg für das Ehepaar gewesen. "Wir waren die Einzigen in unserem Freundeskreis, die keine Kinder haben, dazu das Alter, da ist ein gewisser Druck entstanden. Wir haben uns beide untersuchen lassen, aber medizinisch war alles in Ordnung. Da haben wir uns schon gefragt, was wir machen, wenn es nicht klappt", offenbarte Lilli gegenüber Gala.



