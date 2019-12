Maxi Knab will sich von seinem "Pizzaboy"-Image lösen! 2017 spielte der YouTuber in einem Musikvideo von Katja Krasavice (23) einen Fast-Food-Lieferanten und kurbelte damit seinen eigenen Erfolg im Netz an: Der Influencer hat mittlerweile über 24.000 Instagram-Follower und spielt nun sogar in der neuen Snpachat-Serie "Like Us" mit. Jetzt verriet er Promiflash, wie er heute über seinen Karrierestart denkt: "Es hat mir sehr, sehr viel gebracht und ich bin auch gerne in die Rolle geschlüpft, aber ich möchte halt nicht nur der Pizzaboy sein, sondern eben auch Max und deshalb habe ich mich auch entschlossen, in der Serie mitzuwirken.”



