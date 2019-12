Marc Terenzi (41) machte seine Freundin zum Star in seinem neuen Musikvideo – ohne dass die etwas davon mitbekommt? Ende November brachte der Sänger seinen Song "No Trouble at All" heraus. Im Clip zu dem Track spielt auch seine aktuelle Liebe Viviane Ehret-Kleinau mit. Doch von den Dreharbeiten bekam die Stylistin nichts mit: Der Dschungelcamp-Star filmte sie heimlich! "Ich habe ihr nicht gesagt, dass sie im Video ist. Ich habe es einfach gedreht, so nebenbei", erklärte Marc nun im Promiflash-Interview.



