Sophia Vegas (32) zeigt sich in Top-Form! Der Reality-Star ist hauptsächlich für seine Schönheits-OPs bekannt. Vor allem sorgte sie im Sommer 2017 für Aufsehen, als sie sich in den USA chirurgisch beidseitig die zwei unteren Rippen entfernen ließ. Trotz allem brachte sie Anfang des Jahres eine gesunde Tochter zur Welt. Nach der Geburt arbeitete das Model hart an ihrem After-Baby-Body – und das Ergebnis zeigt sie gern!

Wie einige Paparazzibilder zeigen, traf sich die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin zusammen mit einer Freundin in ihrer neuen Heimat Beverly Hills zum Lunch. Dabei trug sie einen roten Rollkragenpullover sowie eine schwarze Leggings. Beide Kleidungsstücke umschmeichelten hervorragend ihre Kurven. Ihren Look kombinierte sie mit einer extravaganten Sonnenbrille und extrem hohen High Heels, welche sie noch mal optisch streckten. Die 32-Jährige fühlte sich sichtlich wohl in ihrem engen Outfit. Sie genoss sogar das Blitzlichtgewitter und zeigte, dass sie stolz ist, keinerlei sichtbaren Rückstände ihrer Schwangerschaft zu haben.

Bereits einen Monat nach der Geburt schlüpfte die Blondine wieder in ihr Lieblingskleidungsstück: dem Korsett. Anstatt in eine XXS, die sie zuvor bei einer Körpermitte von 42 Zentimetern getragen hatte, zwängte sie sich in ein XS-Modell.

MEGA Sophia Vegas im Dezember 2019

ActionPress Sophia Vegas, Reality-Star

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda im Mai 2019 in Beverly Hills

ActionPress Sophia Vegas in Los Angeles

