Die sechste Folge von Prince Charming hatte es wirklich wieder in sich: Bei dem Einzeldate mit Aaron Koenigs musste sich Nicolas Puschmann übergeben, die Übernachtungsverabredung mit Simon Goga brach der Hamburger dann sogar ab und schickte ihn noch bevor er das Haus betreten konnte, wieder zurück in die Jungs-Villa. Dann kamen auch noch Familie und Freunde der verbliebenen Kandidaten zu Besuch. Am Ende mussten zwei weitere Boys die Heimreise antreten.

Es traf Simon und Alexander. Nachdem das erste Einzel-Date des Go-go-Tänzers unglücklich endete und er doch nicht mit Nicolas einschlafen durfte, kam es wohl weniger überraschend, dass er nach Hause gehen musste. Alex war dagegen der einzige, der verbliebenen sechs Jungs, der die ganze Show über kein Zweier-Treffen bekommen hatte. "Als wir heute ein schönes Gespräch hatten, fand ich wiederum deine Fragen ein bisschen schräg. Ich habe mich fast wie in einem Bewerbungsgespräch gefühlt. Das sind interessante Fragen, aber das sind keine Fragen, die mich emotional an jemanden weiter binden können. Und dadurch, dass ich hier wirklich bin, um den Einen zu suchen, muss ich mich leider verabschieden", begründete der Herr der Krawatten seine Entscheidung.

Obwohl das Date von Nicolas und Simon so abrupt geendet hatte, ging der Titel des skurrilsten Einzeldates wohl an eine andere Verabredung. Aaron wurde von dem Prinzen zu einem Anal-Dampfbad entführt. Dazu musste sich Nico nach dem ersten Kuss auch noch übergeben.

TVNOW Nicolas Puschmann und sein "Prince Charming"-Kandidat Simon

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Alex

TVNOW Simon Goga, "Prince Charming"-Kandidat

