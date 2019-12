Endlich redet Justin Timberlake (38) Tacheles! Seit Kurzem überschlagen sich die Schlagzeilen über den "Sexy Back"-Sänger: Ist er seiner Frau Jessica Biel (37) etwa fremdgegangen? Anlass für die Annahme lieferten Bilder, die ihn innig und vertraut mit seiner Film-Kollegin Alisha Wainwright (30) in New Orleans zeigen. Heimlich halten die beiden darauf Händchen und auch von Justins Ehering fehlt jede Spur. Auf Instagram äußerte sich der Musiker jetzt zu dem Vorfall: "Lasst mich klarstellen: Zwischen mir und meinem Co-Star ist nichts passiert. Ich habe an dem Abend zu viel getrunken und bereue mein Verhalten", lauten seine Zeilen.



