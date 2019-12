Die neue Show "Like Us" gibt einen Blick hinter die Kulissen der Netz-Welt! In der bereits angelaufenen Snapchat-Serie werden bekannte Gesichter wie der "Pizzaboy" Maxi Knab und die ehemalige Love Island-Kandidatin Jules in ihrem Leben begleitet. Die Produzentin Heidi Lessau verriet gegenüber Promiflash, worum es in der Show geht: "Was ist ein Influencer? Was macht er? Wie kann ich Influencer werden? All das beinhaltet ‘Like Us’. Wir begleiten Influencer mit der Kamera und fangen Bilder ein, die man eben nicht immer sieht."



