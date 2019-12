Ist diese Sex-Offensive zu viel des Guten? Fitness-Influencerin Caroline Einhoff zeigt gerne, was sie hat – das ist kein Geheimnis. Ständig versorgt sie ihre Fans mit sehr freizügigen Schnappschüssen von ihrem makellosen, durchtrainierten Body. Ebenfalls häufig mit von der Partie: Ihr YouTube-Freund Jeff! Mit leidenschaftlichen Aufnahmen konnte sie ihre Fans bisher regelmäßig begeistern. Nun scheint es allerdings so, als sei Caro mit ihrem neuesten Paar-Pic zu weit gegangen: Für ein besonders offenherziges Posting des Pärchens gibt es nun ordentlich Kritik von der Community!

Auf Instagram hatte Caro ihre Follower wieder mal an einem recht intimen Moment ihrer Zweisamkeit mit Jeff teilhaben lassen. Die Aufnahme zeigt die Bloggerin, die breitbeinig und grinsend im Mini-Glitzerkleid auf dem Schoß ihres Liebsten sitzt. Und Jeff? Der platziert seine Hand ziemlich weit oben auf Caros Oberschenkel und zwischen ihren Beinen, während er mit der anderen beherzt an ihre Brust fasst. Genüsslich reckt er dabei den Kopf in Richtung seiner Herzdame, die verschmitzt grinst.

Für viele Fans schießt Caro damit eindeutig über das Ziel hinaus: "Das ist zu viel! Warum machst du so etwas? Du musst der Welt nicht dein Sexleben zeigen, du bist zu gut für sowas", findet eine Userin. "Dieses Foto könnte auch anders gedeutet werden. Ich denke, du hast viele jüngere Follower, die sowas noch nicht sehen müssen", übte ein anderer Nutzer Kritik. Einige Supporter finden hingegen die vielen negativen Reaktionen zu übertrieben und nehmen ihr Idol in Schutz: "Oh Gott, müssen wirklich alle wegen seiner Hand so überdramatisch sein? Es ist bloß ihr Bein!"

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff und Freund Jeff im Dezember 2018

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff, Fitness-Influencerin

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff und Freund Jeff

