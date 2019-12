Was für eine Premiere von "Jumanji: The Next Level"! Am Mittwochabend fanden sich die Darsteller des neuen Action-Streifens im Berliner Sony-Center ein. Dort verbreiteten die Stars um Dwayne "The Rock" Johnson (47) und Kevin Hart (40) jede Menge gute Laune. Ihr Kollege Jack Black (50) verriet Promiflash bei dieser Gelegenheit, wer der Albernste von ihnen ist: "Das würde ich Dwayne zuschreiben. Er ist definitiv albern und lustig – auf seine Art. Er hat eine sehr natürliche, kindliche Herangehensweise an seine Komödien."



