Auf Instagram zeigt Lisa G. (23), was sie hat: nämlich einen Hammer-Booty. Den präsentiert das Fitness-Model aber nicht nur auf Fotos, in einem neuen Clip twerkt die Kölnerin mal eben in Richtung Kamera. Schon im April dieses Jahres verriet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Promiflash-Interview, wie häufig sie für ihre Kehrseite trainiert: im Schnitt zwischen vier- und sechsmal pro Woche.



