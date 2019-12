Kisu zeigt sich wieder in Top-Form! Anfang November brachte die YouTuberin ihre Tochter Melina zur Welt und schwebt seitdem im siebten Baby-Himmel. Auf Social Media teilte sie mit ihren Fans unter anderem, wie schnell ihre Kilos nach der Geburt gepurzelt waren. Nur eine Woche nach der Entbindung war Kisu ihrem Ursprungs-Gewicht schon wieder ganz nah. Nun gab die Bloggerin ihren Followern ein weiteres Bauch-Update!

Auf Instagram postete die frischgebackene Mama eine Foto-Collage: Auf dem linken Bild ist sie in der 39. Schwangerschaftswoche zu sehen, das rechte Bild zeigt ihre Figur kurz nach der Entbindung. Dazu schrieb Kisu: "In den letzten zwei Wochen hat sich nichts geändert. So sah ich zwei Wochen nach der Geburt aus." Ihr würden noch immer ungefähr zwei Kilo bis zu ihrem Ausgangsgewicht fehlen. Allerdings habe sie es nicht eilig damit, die restlichen Pfunde zu verlieren. "Ich mampfe nach wie vor wie ein Scheunendrescher. Stillen macht mich dauerhungrig", gab die Netz-Bekanntheit zu.

Zu ihrem Bauchumfang konnte sich die Influencerin hingegen nicht äußern. Dafür würden ihr die Ausgangswerte fehlen. Aber sie finde es total faszinierend, die Rückbildung an ihrem Körper nach der Schwangerschaft zu beobachten. "Die Linea Negra ist noch sehr dunkel. Die Haut ist sehr weich und wabbeldiwu und fühlt sich sehr trocken an", dokumentierte die YouTuberin weiter. Damit ihre Haut wieder schön geschmeidig wird, greife sie jetzt fleißig zu Ölen und Cremes.

Instagram / kisu Web-Star Kisu

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

Instagram / kisu YouTube-Star Kisu

