Vor wenigen Tagen brachte Gil Ofarim (37) die erste Single-Auskopplung seines neuen Albums heraus. In "Ein Teil von mir" zeigt der Musiker eine ungewöhnlich private Seite von sich. Promiflash gesteht der Sohn von Abi Ofarim (✝80), was ihm der Song wirklich bedeutet: "Ich erzähle meine Geschichte, von positiven Veränderungen, aber auch von Rückschlägen und Schmerz. Davon, völlig am Boden zu sein und von der Entschlossenheit, wieder aufzustehen!”



