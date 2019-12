Was für eine Star-Auflauf bei der Verleihung der 1Live-Krone! Am Donnerstagabend wurde der begehrte Radiopreis zum 20. Mal verliehen – diesmal in Bochum. Die große Gewinnerin des Abends war Juju (27). Die Rapperin konnte ihr Glück im Promiflash-Interview direkt nach dem Event noch gar nicht fassen: "Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, wirklich nicht. Und ich bin total glücklich. Ich habe keine Rede vorbereitet, nichts. Ich wusste wirklich nicht, dass ich gewinnen werde – und deswegen empfinde ich umso mehr Glück irgendwie." Wie sich die anderen Sieger freuten, ist im Video zu sehen.



