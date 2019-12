Süße Neuigkeiten von den Köln 50667-Stars Daniel Peukmann und Carolina Noeding! In der Vorabend-Soap spielen die zwei das eingeschweißte Ehepaar Marc und Jule Reuter. Bei all den Liebesszenen vor der Kamera hat es nun auch im echten Leben zwischen den beiden geknistert: Daniel und Caro sind tatsächlich ein Paar! Das verkündeten die beiden jetzt im Interview mit RTL2: "Es sind auf jeden Fall Parallelwelten und jetzt fühlt sich das wie eine Welt an."



