Der Countdown läuft für Bambi Mercury (32)! Jeden Moment könnte Anca, die beste Freundin des Queen of Drags-Stars, ihre gemeinsamen Zwillingsmädchen zur Welt bringen. Doch wie geht es Tim, wie die Berliner Drag-Bekanntheit eigentlich heißt, so kurz vor der Geburt seines doppelten Nachwuchses eigentlich? "Ich bin megaaufgeregt, megagespannt! Wann kriegt man mal zwei Kinder einfach so?", plauderte die bärtige Beauty aus, als Promiflash sie bei der Vorstellung von Riccardo Simonettis (26) Buch "Raffi und sein pinkes Tutu" traf.



