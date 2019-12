Dwayne "The Rock" Johnson (47) hat es einfach drauf! Zusammen mit Jack Black (50) und Kevin Hart (40) gibt sich der Ex-Wrestler in dem neuen Action-Film "Jumanji: The Next Level" in Sachen Humor die Klinke in die Hand. Stellt sich nur die Frage, welcher von den drei Komikern der Albernste ist. "Das würde ich Dwayne zuschreiben. Er ist definitiv albern und lustig – auf seine Art. Er hat eine sehr natürliche, kindliche Herangehensweise an seine Komödien", verriet "School of Rock"-Darsteller Jack im Promiflash-Interview.



