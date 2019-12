Am 17. November hatte Jens Büchner (✝49) seinen ersten Todestag! Sein guter Freund und ehemaliger Dschungelcamp-Mitbewohner Marc Terenzi (41) ist von seinem Tod noch immer geschockt, wie er gegenüber Promiflash verriet: "Das war für mich das Schlimme überhaupt! Ich liebe Jens! Ohne ihn wäre ich nicht so weit gekommen im Dschungel." Der Sänger könne einfach nicht glauben, dass der Goodbye Deutschland-Star nie wieder kommt. "Er war so ein herzlicher Mensch", erinnerte Marc sich an Jens zurück.



