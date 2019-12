Bibi Claßen (26) übertrifft sich mit diesem coolen Video-Projekt selbst! Die Netz-Bekanntheit und ihr Ehemann Julian (26) geben gerne Menschen etwas zurück, die nicht so viel haben wie sie selbst. Im vergangenen Jahr verteilten sie Care-Pakete an Obdachlose und beschenkten fremde Menschen mit Essen und Luxus-Gütern. Der aktuelle Coup der beiden toppt jedoch alles: "Wir stehen heute vor einem Autohaus und wir werden heute Autos kaufen und die an fremde Menschen da draußen verschenken", fasste Bibi ihr Vorhaben in ihrem YouTube-Clip zusammen.



