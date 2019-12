Ließ sich Kay One (35) für sein neues Lied von anderen Künstlern inspirieren? Der Rapper brachte Ende November seinen neuen Song "FMK" heraus – und der geht gleich ins Ohr. Das liegt nicht bloß an dem eingängigen Text, sondern vor allem am Beat des Tracks! Der Rhythmus erinnert jedoch stark an ein Lied aus dem Jahr 2015: Der Song "Don't Worry" von Madcon hat eine ziemlich ähnliche Melodie! Ob Kay sich wohl an dem Musik-Duo orientierte?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de