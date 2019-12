Die sechste Folge des Kuppel-Formats Prince Charming lieferte wohl eines der skurrilsten ersten Dates, die im TV je gesendet wurden. Es begann damit, dass der schwule Bachelor, Kravattenverteiler Nicolas Puschmann, seinen Liebesanwärter Aaron Koenigs aus der Männervilla entführte. Das Ziel: traute Zweisamkeit und ein Beauty-Treatment. Soweit so nett. Doch dann ging es für die beiden Prinzen zum A-Steaming, eine Art Anal-Dampfbad. Eine Dating-Aktivität, die viele Zuschauer für ein erstes Rendezvous dann doch etwas befremdlich fanden. Jetzt äußerte sich Aaron gegenüber Promiflash selbst zu den Einzelheiten des hitzigen Ereignisses.

"Man setzt sich halt auf einen dampfenden Pott, was sich übrigens etwas anfühlt, als würde man sich mit dem Gesäß voraus über eine gerade geöffnete und frisch durchgelaufene Spülmaschine beugen", fasste der Blondschopf das Erlebnis plakativ im Promiflash-Interview zusammen. Für ihn war es anfangs etwas komisch, in dieser ungewöhnlichen Situation auch noch ernste Gespräche zu führen – schliesslich wollte er Nico besser kennenlernen. "Einerseits mussten Nicolas und ich uns natürlich voreinander nackt machen, so kann man direkt mal abchecken, was einen so erwartet – quasi wie eine Probefahrt vor dem Autokauf. Andererseits war es schon sehr skurril", resümierte Aaron die Begegnung.

Nochmal würde er das A-Steaming wohl nicht bei einem ersten Date machen. "Natürlich waren das bei Prince Charming auch keine regulären ersten Dates, wir waren halt in einer TV-Show. Da draußen in der realen Welt käme glaube ich keiner auf die Idee, sich beim ersten Date den Po bedampfen zu lassen", verriet der Liebhaber gelber Kleidungsstücke weiter.

Instagram / aaronkoenigs TV-Darsteller Aaron Koenigs

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Prince Charming 2019

Anzeige

Instagram / aaronkoenigs Aaron Koenigs, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de