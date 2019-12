Erst vor wenigen Tagen gab Trixi Giese (20) bekannt, wieder in festen Händen zu sein. Mit Freund Felix ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin schon seit einer Zeit glücklich. Jetzt können die beiden ihre Liebe endlich auch mit der Öffentlichkeit teilen und genießen das in vollen Zügen. Beim Feiern in einem Berliner Club turteln, knutschen und kuscheln die zwei, was das Zeug hält. Diese Einblicke bietet Trixi auf Instagram.



