Marvel bringt das nächste Spin-off heraus! Nachdem Scarlett Johansson (35) in insgesamt acht Streifen der Comic-Verfilmungen nur die schöne Nebendarstellerin mimen durfte, ist sie im kommenden Jahr erstmals in der Hauptrolle eines Marvel-Blockbusters zu sehen. In "Black Widow" bekommt Agentin Natascha Romanoff eine Origin-Story – und Scarlett Johansson mit Schauspielgrößen wie Florence Pugh (23), Rachel Weisz (49) und David Harbour (44) ein routiniertes Star-Ensemble an die Seite gestellt. Was der erste Trailer noch so bietet, seht ihr im Video.



