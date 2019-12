Schlüpfriges Geständnis von Ulf Franz! Der ehemalige Handwerker ist vor allem durch seine Teilnahme bei der vierten Staffel des Kultformats Big Brother bekannt geworden. Für den Sieg hat es am Ende nicht gereicht. Trotzdem hat der TV-Auftritt das Leben des 55-Jährigen ganz schön verändert. Mittlerweile ist Ulf ein gefragter DJ in der deutschen Party-Szene, feiert mit Promis wie Prinz Marcus von Anhalt (52), Bert Wollersheim (68) oder Michael Ammer und genießt sämtliche Vorzüge seines feuchtfröhlichen Lifestyles. Er behauptete nun, mit 1000 Frauen im Bett gewesen zu sein.

Das verriet die "Big Brother"-Legende nun im Interview mit der Hamburger Morgenpost: "Ich weiß nicht, mit wie vielen Mädels ich inzwischen Spaß hatte. Bin nicht so ein Machoarsch, der eine Strichliste macht oder so, aber an die 1000 waren es mit Sicherheit. Und es werden stetig mehr." Man habe ihm sogar mal nachgesagt, er würde alles vögeln. "Kommt fast hin, aber gefallen muss sie mir schon", stellte Ulf klar.

Das Alter spiele dabei keine große Rolle. Obwohl der Womanizer zugab, besonders auf jüngere Frauen zu stehen. Bei denen habe er laut eigener Aussage aber schlechte Karten: "Der große Run ist leider schon seit einigen Jahren vorbei, gerade bei der jüngeren Generation, die kennen mich nun leider nicht mehr von 'Big Brother'."

United Archives GmbH Prinz Marcus von Anhalt und Ulf Franz auf der Erotikmesse Venus

Sport Moments/Schneider // ActionPress Ulf Franz, bekannt aus "Big Brother"

gbrci / Future Image Ulf Franz, Kandidat der vierten Staffel von "Big Brother"

