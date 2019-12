Wie verstehen sich Sarah Connor (39) und Marc Terenzis (41) neue Freundin? Ende November machte es der Musiker offiziell: Nach der Trennung von seiner Ex Anja im April, hat er eine neue Liebe: Er ist mit der Berliner Stylistin Viviane zusammen. Aber was sagt Marcs Ex-Ehefrau Sarah Connor, mit der er zwei Kinder hat, zu der jungen Beziehung? "Sarah mag sie – was nicht oft der Fall in meinem Leben gewesen ist. Ich beschütze meine Familie und ich stelle auch nicht jede Freundin von mir vor", erklärte er gegenüber Promiflash.



