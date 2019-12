Nähern sich Senna (39), Bahar (31) und Mandy (29) etwa wieder an? Nach dem Aus der Popstars-Girlgroup im Jahr 2011 herrschte andauernde Funkstille zwischen den Sängerinnen. Zum 13-jährigen Band-Jubiläum ließ Senna die gemeinsame Zeit in einem nostalgischen Netz-Beitrag Revue passieren – für Bahar offenbar ein guter Grund, mal wieder von sich hören zu lassen. "Bahar hat sich irgendwie vor ein paar Tagen bei mir gemeldet und wollte sich mit mir treffen, aber ich habe wirklich noch nicht mal Zeit, um mit meiner Mutter zu telefonieren. Wir schreiben uns mal ab und zu hin und zurück,, plauderte Senna bei der Premiere von "Jumanji: The Next Level" gegenüber Promiflash aus.



