Kate Moss (45) ist am Strand von Florida zum heißen Hingucker avanciert! Das Supermodel gehört auch mit 45 Jahren noch zur absoluten Top-Riege der internationalen Laufstegschönheiten und Model-Ikonen. Derzeit hält sich die gebürtige Britin in Miami auf. Und zeigte sich überaus natürlich und entspannt. Offenbar ist Kate aber nicht nur zum Relaxen in Übersee, sondern auch zum Arbeiten: Neueste Paparazzi-Fotos zeigen sie bei einem besonders offenherzigen Shooting oben ohne!

Diese Pics sind eindeutig: Kate posiert in einer Oversize-Hose und einem schwarzen Trenchcoat. Was aber die Gemüter kräftig aufheizt, sind nicht die edlen Designer-Klamotten am Sandstrand. Sondern die Tatsache, dass Kate nichts unter ihrem Mantel trägt und stattdessen den Blick frei gibt auf ihr immer noch sehr wohlgeformtes Doppelpack! Die Kopfbedeckung verrät zudem, dass es sich um ein Fotoshooting von Dior handelt, für das die Blondine hier kurzerhand auf ein Luxus-Oberteil verzichtete. Gut zu sehen, dass Kate sich von den Eskapaden der Vergangenheit endlich wieder erholt zu haben scheint. Wie The Sun berichtet, hat sich das Model vor über einem Jahr entschlossen, dem Alkohol abzuschwören und sich voll und ganz ihrer Yoga-Leidenschaft zu widmen.

Laut dem News-Portal stehen nun alkoholfreie Drinks auf dem Plan und auch das wilde Partyleben findet nun meist ohne Kate statt. Meistens halte sie sich auf Events nur eine Stunde lang auf, um dort für Schnappschüsse zu posieren und gehe anschließend direkt nach Hause, so die News.

MEGA Kate Moss in Miami im Dezember 2019

MEGA Kate Moss in Miami im Dezember 2019

KCS Presse / MEGA Kate Moss im September 2019

