Was lief eigentlich bei den Prince Charming-Kandidaten Aaron Koenigs und Dominic Smith? Die beiden Kuppel-Show-Teilnehmer sind mittlerweile unter den letzten vier Krawattenanwärtern von Traumprinz Nicolas Puschmann. Doch gleich in der ersten Folge des Formats landeten die beiden miteinander im Bett. Angeblich sollen sie nur miteinander gekuschelt haben. Was wirklich zwischen den beiden in der besagten Nacht lief, verriet Aaron nun selbst gegenüber Promiflash.

"Dann haben wir eben gekuschelt. 'Kuscheln' ist zum Glück ja auch ein weitgefächerter Begriff, der Interpretationen und Freiheiten erlaubt, deswegen haben wir uns auch auf dieses Wort geeinigt", erklärte Aaron die Situation im Promiflash-Interview. Klingt fast so, als hätten sich die beiden nicht nur aneinander geschmiegt, immerhin war Dominic dabei splitterfasernackt. Angeblich schläft der Berliner sowieso immer ohne Kleidung.

Die beiden sind aber nicht die einzigen Kandidaten, die sich innerhalb der Sendung angenähert haben. So sind die Liebes-Sucher Marco Tornese und Basti zwar längst rausgeflogen, aber sie sind mittlerweile glücklich zusammen. Jetzt seid ihr gefragt. Glaubt ihr, dass zwischen Aaron und Dominic in der ersten Nacht mehr ging? Stimmt am Ende des Artikels in unserer Umfrage ab!

Instagram / aaronkoenigs Aaron Königs, "Prince Charming"-Teilnehmer

TVNOW Dominic und Aaron bei "Prince Charming"

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith 2019 in Hamburg

