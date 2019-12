Diese Gilmore Girls-Szene mag Scott Patterson (61) am liebsten! Der 61-Jährige spielte in der beliebten Serie über sieben Staffeln hinweg den Restaurant-Besitzer Luke Danes. Über die Jahre drehte er zwar zahlreiche Szenen, doch eine bleibt ihm bis heute noch ganz besonders in Erinnerung: "Ich werde immer an der Pilotfolge hängen und an der ersten Szene, die ich im Diner gedreht habe. Da hat alles angefangen, das ist meine schönste Erinnerung an die Show. Es war einfach alles frisch und neu", verriet Scott gegenüber Promiflash.



