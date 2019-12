Yvonne Pferrer (25) und Jeremy Grube (25) lieben das Abenteuer! Seitdem sich die beiden Schauspieler vor Jahren am Set von Köln 50667 vor Jahren kennen und lieben gelernt haben, gehen sie gemeinsam durchs Leben. Vor allem das gemeinsame Reisen verbindet die beiden Weltenbummler. Mit ihrem Van haben sie schon zahlreiche Länder und Kontinente bereist – aktuell cruisen sie durch Norwegen. Und auch bei winterlichen Temperaturen geht es bei den beiden aktuell ganz schön heiß zu!

Denn anstatt die glitzernde Schnee-Landschaft in dicken Jacken, langen Hosen und mit einem Schal zu genießen, ziehen die beiden blank! Auf Yvonnes neustem Facebook-Foto zeigt sich die Brünette nur mit BH und Höschen. Ihr Liebster geht sogar noch weiter – er lässt sogar seine Unterhose weg und bedeckt sein bestes Stück mit der Hand. Lediglich eine Mütze und dicke Schuhe halten die beiden "warm". Doch warum wagen die TV-Bekanntheiten so eine ausgefallene Outdoor-Session? "Wir schwimmen gegen den Strom. Man muss nicht immer das machen, was jeder macht", lautet Yvonnes Erklärung.

Diese etwas andere Aktion kommt bei den Fans der beiden Abenteurer an. "Anders sein ist toll, ich feier euch", "Sehr geile Aktion, bleibt so", oder "Respekt, bei der Kälte mal kurz so ein Bild zu machen – dein Freund ist der Hit", lauten nur drei der überwiegend begeisterten Kommentare unter dem Post.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer, Influencerin

Anzeige

Instagram / jeremygrube Yvonne Pferrer und Jeremy Grube

Anzeige

Getty Images Yvonne Pferrer und Jeremy Grube 2019 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de