Filip Pavlovic (25) kann die Liebessuche vor laufender Kamera an den Nagel hängen. Nach seiner Teilnahme bei Die Bachelorette hatte der Kuppelshow-Profi es kürzlich noch einmal bei Bachelor in Paradise versucht. Inzwischen ist der Hamburger vergeben – seine neue Freundin Bella lernte er allerdings abseits der TV-Scheinwerfer kennen. Zur Release-Party seiner neuen Single "Benz AMG in Weiss" brachte der Blondschopf seine Flamme nun erstmals mit in die Öffentlichkeit.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de